„Habt Acht“ und los geht’s

Die Ortsfeuerwehr Nenzing organisiert bereits zum zwölften Mal den Nightcup

Den 20. Mai haben sich nicht nur die über 70 teilnehmenden Mannschaften bereits seit Monaten dick in den Kalender eingetragen: Wenn die Ortsfeuerwehr Nenzing zum Nightcup lädt, kann sie sich auch auf viele Fans in den Zuschauerreihen freuen, die ihre Teams entsprechend anfeuern. Beim Wettkampf geht es in erster Linie darum, die Fertigkeiten und das Teamwork unter Beweis zu stellen. Dabei hat jede Gruppe im Grunddurchgang zwei Chancen, um schnellstmöglich eine Saugleitung zur Förderung von Wasser zu erstellen. Die besten 16 Mannschaften kämpfen in folge im Ausscheidungsdurchgang um den heiß begehrten Wanderpokal.