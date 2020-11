Haartrockenhaube verursacht Wohnungsbrand

Frastanz - In Frastanz kam es am späten Mittwochabend zu einem Wohungsbrand. Auslöser war eine zu heiß gewordene Haartrockenhaube.

Am späten Mittwochabend wurde die Feuerwehr Frastanz zu einem Wohungsbrand in der Fellengatersttraße gerufen. In einer Wohnung im ersten Stockwerk des Gebäudes ist es zu einem Brand gekommen, nachdem eine Haartrockenhaube Feuer fing. Laut ersten Informationen hat sich die Haartrockenhaube zu stark erhitzt.