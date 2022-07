Haarige Hilfe für kranke Kinder

Drei Jahre lang wachsen lassen

Überraschung daheim

Auch die Haare von Martin gehen jetzt auf die Reise – und er zum ersten Mal seit drei Jahren mit kurzen Haaren nach Hause. „Voll fein“, grinst er, als er hinaus in die Sonne tritt. Auch daheim kommt sein neuer Look gut an: „Meine Frau war sehr nervös und hat sich zuerst gar nicht getraut, die Augen zu öffnen, als ich nach Hause kam. Als sie sie dann öffnete, waren ihre ersten Worte: ‚Oh mein Gott ist das kurz ... aber jetzt schaust du wieder aus wie früher‘ und musste lachen“, erzählt Martin. Nur der Dreijährige fand es nicht so lustig: „Meinem Jüngsten war es nicht ganz geheuer und er war sich zuerst gar nicht sicher, ob ich es wirklich bin, da er mich ja eigentlich nur mit langen Haaren kennt.“ Aber nur einen Tag später habe er sich schon dran gewöhnt. „Er hat meinen Kopf gestreichelt und gesagt: ‚Der Papa hat ganz weiche, feine Haare‘“, freut sich Martin. Und die hat bald auch ein Kind, das eine Perücke aus seinen gespendeten Haaren bekommt.