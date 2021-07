H.C. Strache: Ab heute vor Gericht

Zwei Jahre nach dem Erscheinen des Ibiza-Videos muss sich Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache in einem Korruptionsprozess verantworten.

Vor dem Landgericht für Strafsachen in Wien geht es ab Dienstag um die Frage, ob der 52-Jährige einem befreundeten Betreiber einer Privatklinik zu einer vorteilhaften Gesetzesänderung verholfen hat. Das sollen während der Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP abgesetzte Chats ("Welches Gesetz brauchst du?") belegen. Außerdem sollen bereits zuvor 10.000 Euro seitens des Klinikbetreibers an Parteispenden an die rechte FPÖ geflossen sein, deren Vorsitzender Strache damals war.