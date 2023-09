Gymnastikkurs für Frauen

Nüziders. Der Gymnastikkreis Sonnenberg lädt ein: Hallo, meine Damen!

GYMNASTIK Mittwoch Gesundheitsgymnastik für Beweglichkeit und Fitness (Chi Kung) mit Caroline Gollenz 19:00 – 20:00 Uhr 20:00 – 21:00 Uhr Donnerstag 19:00 – 20:00 Uhr FIT mit Sabine Hilbrand 20:00 – 21:00 Uhr FIT mit Daniela Pichler Beginn: MI, 20. Sept. 2023 DO, 21. Sept. 2023 im Turnsaal der VS Nüziders Ende: Anfang Mai 2024 Jahresbeitrag: € 55.-

 STEP-AEROBIC

10 Abende in Folge mit Sabine Hilbrand

Beginn: DI, 19. Sept. 2023….im Spiegelsaal der SMS Nüziders

jeweils am Dienstag 18:30 – 19:30 Uhr

Kursbeitrag: € 45.-