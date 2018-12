Gymnasiumluft schnuppern

Vergangenen Freitagabend öffnete das Gymnasium Lustenau seine Türen für zukünftige Schüler

LUSTENAU Nach dem Volksschulabschluss stellen sich Kinder und Eltern jedes Jahr die gleiche Frage: welchen Weg will ich einschlagen und welche Schule ist für die Bedürfnisse meines Kindes die Beste? Beim Tag der offenen Tür im Bundesgymnasium Lustenau konnte entdeckt, gefragt und erforscht werden. Russisch lernen? Die Gesetze der Physik entdecken? Oder lieber am PC brillieren? Für alle Interessensrichtungen war was dabei. Zudem waren noch Chemieshows, Textiles oder Technisches Werken, Latein-, Spanisch-, Französisch-, und Englischkurse, Zeichenprojekte, sowie ein Sportparcours zu besuchen. Für einen musikalischen Höhepunkt sorgte die Schulorchesteraufführung. Auch für einen guten Zweck konnte gespendet werden.