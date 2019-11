Gymnasiasten unterstützen Blindenverband

Schüler des Moduls „Sozialkompetenz“ überreichten 1100 Euro an Blinden- und Sehbehindertenverband Vorarlberg.

Die Schüler des Moduls „Sozialkompetenz“ am Bundesgymnasium Dornbirn suchen sich jedes Jahr einen thematischen Schwerpunkt und ein soziales Projekt, das sie unterstützen. „Mein Cousin hat seinen Zivildienst beim Blinden- und Sehbehindertenverband gemacht und uns auf die Idee gebracht. Wir konnten uns gleich an der Landesblindensammlung beteiligen und wurden für bestimmte Gebiete eingeteilt“, erzählt Ideengeberin Anna. Die Schüler bekamen eine kurze Einschulung, wurden mit Sammelmappen ausgestattet und machten sich zu zweit oder dritt auf den Weg.

Zu Beginn kostete es sie einiges an Überwindung, einfach an fremden Türen zu läuten. Mit der Zeit wurde es einfacher und am Ende hatten die Jugendlichen 932 Euro an Spenden gesammelt. Ihr selbst gesetztes Ziel von 1000 Euro hatten sie damit knapp verfehlt. Daher organisierten sie kurzerhand noch einen Kuchenverkauf an der Schule und konnten jetzt die stolze Summe von 1100 Euro an den Obmann des Blinden- und Sehbehindertenverbands überreichen. „Das soziale Engagement der Schüler finden wir klasse. Hut ab vor den Jugendlichen – sie haben sogar auf die 20 Prozent Aufwandsentschädigung verzichtet und die komplette Summe gespendet“, freut sich Dieter Wolter. Das Geld wird vom Verband vorrangig verwendet für die Betreuung, Förderung und Beratung von blinden und sehbehinderten Menschen, deren Angehörige, sowie sehbehinderte und mehrfachbehinderte Kinder im Vorschulalter.