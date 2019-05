Gymnaestrada-Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Genau in zwei Monaten ist es soweit: Rankweil verwandelt sich von 7. bis 13. Juli im Zuge der 16. Weltgymnaestrada in einen farbenfrohen Treffpunkt für Menschen verschiedenster Nationen.

„Unser Ziel ist vor allem, dass sich unsere Gäste in Rankweil wohlfühlen“, erklärt OK-Mitglied Angelika Wöß von der Turnerschaft Rankweil. Sie hat bereits die Gymnaestrada 2007 in Rankweil hautnah miterlebt und erinnert sich gerne daran zurück: „Es war ein unvergessliches Erlebnis. Die Veranstaltung war getragen von einer fröhlichen und völkerverbindenden Stimmung, die auf alle überschwappte“. Auch heuer sollen die Vorführungen auf der großen Gymnaestrada-Bühne am Marktplatz zum Erlebnis werden. Damit alles reibungslos klappt, gibt es noch einiges zu tun – „beispielsweise müssen wir noch eine ganze Menge an Turnmatten in der passenden Größe besorgen“, so Wöß.