Gymnaestrada-Delegation besuchte Rankweil

2019 wird Rankweil bei der Weltgymnaestrada rund 1.150 Athletinnen und Athleten aus Belgien, Kanada und Malawi beherbergen. Eine Delegation aus Belgien und Kanada machte sich am Samstag, 29. September, ein erstes Bild von der Gastgebergemeinde.

Der Besuch in Rankweil fand im Zuge eines Informationsmeetings statt, welches vom Organisationskomitee der Weltgymnaestrada für alle an der Weltgymnaestrada interessierten Verbände organisiert wurde.

Die 16. Weltgymnaestrada findet vom 7. bis zum 13. Juli 2019 zum zweiten Mal in Vorarlberg statt. Unter dem Motto “Come together. Show your colours!” werden bis zu 25.000 Sportler aus über 55 Nationen erwartet. Die Weltgymnaestrada wird alle vier Jahre von der FIG (Féderation Internationale de Gymnastique) mit Sitz in Lausanne ausgerichtet.