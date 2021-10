Gym – Wohnen – Cafe

Zapfig Living hat ihn Wald a. A. die Tore geöffnet.

Nach insgesamt zehn Jahren Vorbereitungs- und zuletzt einer verhältnismäßigen kurzen Bauphase konnte Sepp Heuberger endlich sein Herzensprojekt der Öffentlichkeit vorstellen. Das neue Gebäude zeigt sich in einem ansprechenden Design und bietet 15 modernen Wohneinheiten, einem Fitnessstudio inklusive Sauna, Autoabstellplätzen, Fahrrad- und Skiwerkstatt, Storage und Lager Platz. Es entstand ein toller Treffpunkt für Gäste und Einheimische. Im, mit den neuesten Fitnessgeräten ausgestatteten, großzügigen Studio kann nach Belieben trainiert werden. Für die, die es gemütlicher haben wollen, besteht die Möglichkeit, sich im Tages-Cafe zu treffen. An der sehr schönen Bar werden sich in Zukunft aber auch Benützer des Fitnessraumes treffen, um nach getaner Arbeit die Zeit bei einem kühlen Bier ausklingen zu lassen.

Urlaub genießen

Dabei ist Sepp Heuberger wieder zurück zu seinen Wurzeln – ins Salzburgerische – gekehrt. Während der oberste Bereich des neuen Komplexes für Wohnungen zum Kauf reserviert sind, besteht in den unteren Etagen für Gäste die Möglichkeit sich in sehr stilvoll eingerichteten Ferienwohnungen einzuquartieren und ihren Urlaub – ob Sommer oder Winter – zu genießen. Jede Wohnung umfasst Schlafmöglichkeiten für acht Personen, einen großzügigen Esstisch, eine Fernsehecke und eine Küchenzeile. Und wer nicht selbst kochen will, kann sich in naher Zukunft bei der Automateninsel, die rund um die Uhr geöffnet hat, bedienen. Das Gebäude wurde mit einer Photovoltaikanlage und Solar, sowie einem Zutrittssystem und Aufzugsanlage ausgestattet.

Frisches Brot