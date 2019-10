Gutes tun - gegen Stress

Stress? Tun Sie was dagegen – für ein gutes "Bauchgefühl" und auch mal Lachen im Spital: Für jede verkaufte Packung OMNi-BiOTiC® STRESS Repair spendet das Institut AllergoSan an die "Roten Nasen Clowndoctors".

Für viele steigt der Stresspegel im Herbst wieder an, doch jeder Stapel am Schreibtisch wird bedeutungslos, wenn die Gesundheit eines geliebten Menschen plötzlich und ohne Vorankündigung einer schweren Krankheit weicht. Anita Frauwallner weiß aus eigener Erfahrung wie herausfordernd es ist, wenn ein Familienmitglied lange Zeit im Spital liegt: "Für Eltern ist die Situation noch dramatischer, wenn das eigene Kind mit einer langwierigen Krankheit kämpft. Über all den Sorgen vergessen viele die eigene Gesundheit und spüren selbst Depression, Konzentrationsprobleme und Verzweiflung unter der stressigen, belastenden Situation."