Gutes tun bringt Klicks!(?)

Diese Influencerin hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihren Kochkünsten Gutes zu tun!

Im Internet kursieren unzählige Videos, in denen Nahrungsmittel maßlos für Klicks verschwendet werden. Surthany Hejeij macht mit ihren Posts nicht nur auf diese Videos und die Hunger-Problematik aufmerksam, sondern sie packt mit an: Mithilfe ihrer Kochkünste bereitet sie große Mengen an Essen zu und verteilt dieses unter Bedürftigen.