Gutes für die Umwelt und Gesundheit tun

Hatler Apotheke erzielte mit ihrem Umweltprojekt stolze Spendensumme für den KPV Dornbirn.

Dornbirn. „Gesundheit und Umweltschutz geht uns alle an“, unter diesem Motto startete die Apotheke im Hatlerdorf auch heuer wieder ihr Umweltschutzprojekt. Die Idee, Papiertaschen als umweltfreundliche Alternative zu Plastiksäckchen im Geschäft bereitzustellen, fand bereits in den vergangenen Jahren großen Anklang. „Da diese teurer sind, haben wir uns entschlossen, zusammen mit Dornbirner Firmen das Projekt durchzuführen“, erklärt Apothekenleiterin Dr. Silvia Rief-Kirsch. Begeisterte Partner waren schnell gefunden, „und so gebührt an dieser Stelle ein großes Dankeschön den beteiligten Dornbirner Firmen Ammenegger Stuba, Änderungsatelier Schiller, Bäckerei Luger GmbH, Die Blitzeblankos, Hartmann Verputztechnik, Infinity Hair Salon, Jedermann Immobilien, LZH Hörtechnik , Optik Sutter, Steuerberater & Wirtschaftstreuhänder Peter Müller, Remsy & Söhne Rolladenbau, Schnitzelhaus Betlehem, SPAR, Starke Partner Dienstleistungen, Sutterlüty und Ulrika’s Manufaktur“, betont Rief-Kirsch.