Guter Baufortschritt bei Laternser Wohnbauprojekt

Rund ein halbes Jahr nach dem Spatenstich liegen die Arbeiten für die gemeinnützige Wohnanlage in Laterns im Zeitplan.

Laterns . Im Auftrag der Alpenländischen Wohnbaugesellschaft erfolgte im Juni diesen Jahres der Baustart für die Errichtung der neuen Wohnanlage in Laterns. In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde entstehen dabei bis im Herbst 2022 insgesamt 12 neue Wohnungen (5 Mietwohnungen sowie 7 Mietwohnungen mit Kaufoption).

Nach dem Aushub der Tiefgarage konnte die Wohnanlage über die Sommermonate planmäßig in die Höhe wachsen. Die neue Wohnanlage punktet dabei durch eine ruhige und sonnige Lage mit guter Infrastruktur. Dazu werden die Wohngebäude in Holzbauweise errichtet, was auch in der Materialwahl der Fassaden ablesbar sein wird. „Die Gemeinde Laterns freut sich sehr, mit der Alpenländischen einen Partner gefunden zu haben, welcher durch seine möglichst nachhaltige Bauweise auch einen erheblichen Beitrag zum klimafreundlichen Bauen leistet“, freut sich auch Bürgermeister Welte über das neue Wohnbauprojekt.