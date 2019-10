"Guten Morgen Österreich" aus Rankweil

Das mobile „Guten Morgen Österreich"-Studio macht zum zweiten Mal Halt in Rankweil und sendet am Montag und Dienstag, 21. und 22. Oktober, von 6.30 bis 9.30 Uhr live vom Marktplatz.

Buntes Programm am Marktplatz

Auch für die Besucher am Marktplatz wird einiges geboten. Am Montag, 21. Oktober, gibt es herbstliche Köstlichkeiten – von Riebl und Kaffee bis Süßmost. Zum Kraut einhobeln lädt der Obst- und Gartenbauverein Rankweil ein, die Volksschule Markt zum Kürbisschnitzen.