Gute Wurfquote im Jubiläum aber Spiel verloren

Der Traum vom Titel in der A-10-Conference der NCAA ist für Davidson und Luka Brajkovic geplatzt. Die Wildcats unterlagen VCU im Semifinale mit 52:64. Der Korbjäger aus Feldkirch schrammte knapp an einem Double-Double vorbei.

Brajkovic scorte mit zehn Punkten zum 50. Mal in der NCAA zweistellig. Zudem holte er neun Rebounds und gab einen Assist in 27 Spielminuten. „Es war nicht unser Tag“, resümierte der 21-Jährige. „Leider hat es nicht gereicht.“ Der Gegner habe viel Druck gemacht, was insbesondere vor der Pause zu Fehlern seines Teams geführt habe, so Brajkovic.