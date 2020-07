Gute Voraussetzungen für das Frühjahr erreichen

Freude bei Trainer Werner Grabherr vor Meisterschaftsauftakt riesengroß „Anzug passt“

Die Freude bei Werner Grabherr nach 16 Monaten endlich wieder als Trainer auf der Betreuerbank Platz zu nehmen ist riesengroß, wenngleich der 34-jährige Riefensberger mit VfB Hohenems schon vier Testsiege eingefahren hat und ungeschlagen in die lange käfteraubende Meisterschaft am kommenden Samstag, 1. August (17 Uhr) in Rankweil gehen wird. Bis zu 24 (!) Pflichtspiele könnte sein Team aus der Grafenstadt bis Ende November in den Beinen haben. 18 Meisterschaftspartien, drei Spiele im heimischen Pokalbewerb und bis zu drei Matches im ÖFB Pokalbewerb sind möglich.