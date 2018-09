Gute Unterhaltung beim Seniorentreffen

Auch das Herbsttreffen der Mäderer Senioren erfreute sich großer Beliebtheit.

Mäder Vierteljährlich treffen sich die Senioren in der Kummenberggemeinde Mäder um einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen. So auch beim vergangenen Treffen zu welchem Bürgermeister Rainer Siegele und Pfarrmoderator Romeo Pal rund 60 Frauen und Männer begrüssen konnten.

In geselliger Runde informierte Bürgermeister Siegele wie immer über die neuesten Entwicklungen und Bautätigkeiten in der Gemeinde. Für die musikalische Umrahmung sorgten Irmbert und Karl und auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Bei jedem Treffen werden auch die Geburtstagskinder gefeiert und so erhielten auch an diesem Nachmittag die 15 Jubilare ein Geschenk in Form eines Blumengebindes und geistiger Nahrung. Mit viel Spaß und Unterhaltung fand auch dieses Vierteljahrestreffen der Senioren in Mäder wieder einen gemütlichen Abschluss. MIMA