Gute Stimmung, vielfältig und live: Das war die 11. Lochauer Nacht der Musik

Lochau. Begeisterte Nachtschwärmer waren auch bei der „11. Lochauer Nacht der Musik“ wieder zwischen Bodensee und Pfänder unterwegs und genossen das abwechslungsreiche Musikangebot in den verschiedenen Lokalitäten, und dies trotz kühler Temperaturen und den Corona-bedingten 3G-Sicherheits-Maßnahmen.

Rechtzeitig zum Auftakt der bereits elften Auflage dieser besonderen Musiknacht schloss Petrus seine Schleusen und schnell füllten sich die Lokale. Mit dabei in diesem Jahr die Alte Fähre mit der „Acoustic Project“, der Weltladen Leiblachtal mit „Vicky y sus Amigos“, die Cafe Bar Central mit „MOOSES“, das Gasthaus Seibl mit „km special and friends“, die Pizzeria Ristorante Bäumle mit „Salvatore Figoni“, das Seehotel Am Kaiserstrand/Badehaus mit „Barbara Helfgott“ sowie die Cafe Lounge Platzhirsch mit „HANGLAGE“. Und mit zwei Shuttlebussen ging es um einen Euro pro Fahrt und „Maskenpflicht“ wieder bequem von Lokal zu Lokal.