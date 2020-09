Gute Performance beim BMX-Europacup in Verona

Verona (dk). Bedingt durch Corona wagten drei Bludenzer BMX-Athleten spät aber doch den Start in die BMX-Saison 2020.

Die Geschwister Valentin und Hannah Muther sowie Bjarne Schedler standen bei den ersten beiden Europacupläufen in der BMX Olympic Arena in Verona (ITA) am Gate und erzielten auf Anhieb recht ansprechende Ergebnisse.

Im über 600 AthletInnen starken Feld konnten sich die drei Bludenzer jeweils in den Top-16 behaupten. Schon beim ersten EC-Lauf am Samstag drangen Valentin Muther (Boys 11) und Bjarne Schedler (Boys 15/16) ins Halbfinale vor, Hannah Muther (Girls 15/16) musste sich der starken Konkurrenz bereits in den Vorläufen geschlagen geben. Während Valentin Muther beim zweiten EC-Lauf am Sonntag seinen Erfolg vom Vortag wiederholen konnte, musste Bjarne Schedler seinen Hoffnungen nach einem Sturz in den Vorläufen im Sand begraben. Hannah Muther bewies am Sonntag ihre überraschend gute Form, fuhr ins Finale und erkämpfte sich den ausgezeichneten 5. Rang. Wir gratulieren dem kleinen Bludenzer Team um Trainer und Teamkapitän Harald Muther zum erfolgreichen Start in die neue Saison. Alle Ergebnisse auf www.uec.ch