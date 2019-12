Gute Noten für die Weltgymnaestrada in Dornbirn

In einer Bewertung der letzten fünf Weltgymnaestrada-Veranstaltungen (2003 - 2019) liegt Dornbirn 2019 vor Dornbirn 2007.

Das Organisationskomitee der Weltgymnaestrada 2019 in Dornbirn hat beim kürzlich stattgefundenen Evaluierungsmeeting in Amsterdam eine positive Rückmeldung erhalten: Eine von der FIG, dem internationalen Turnverband, durchgeführte umfassende Befragung der Delegationsleiter als auch der Gruppenleiter jener Nationen und Gruppen, die an der diesjährigen Weltgymnaestrada in Dornbirn teilgenommen haben, brachte gute Noten für die heimischen Organisatoren. Mehr als 200 Delegations- und GruppenleiterInnen bewerteten insgesamt 50 unterschiedliche Aspekte der Veranstaltung.