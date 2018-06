Gute Laune, kühle Getränke und feine Live Musik

Auftakt zum Götzner Jonas Hock 2018

Götzis. Die Temperaturen steigen, das Bedürfnis auf einen gemütlichen Abend an der freien Luft mit dem Partner, oder mit den besten Freunden ebenfalls. Gelegenheit dazu bietet sich bis Anfang September beim Götzner Junker Jonas Schlössle. Unter dem Motto „Unterhaltung von Götzner für Götzner“ veranstaltet die Marktgemeinde in Zusammenarbeit mit der Schlösslebar für alle Bewohner der Kummenberggemeinde, aber natürlich auch für alle anderen eine musikalische Open Air Reihe, wobei beste Unterhaltung garantiert ist. Das zeigte sich schon beim Auftakt mit der Band „the Light“. Die zwei Protagonisten, stilgerecht mit typisch rauchigen Rockstimmen versehen, präsentierten bei idealem Wetter ihren Gitarrensound. Für den nötigen Nachschub mit Getränken sorgte das Team der Schlösslebar, für die kulinarischen Highlights „Meyer´s Genussfabrik“.

Die zahlreichen Besucher mussten ihr Kommen nicht bereuen und freuen sich bereits auf die nächsten Konzerte: Bereits am 9. Juni spielt die Band „Two Tube“, nach einer kurzen Pause folgen dann im August „Falke und Eule“, „Bruce Cradle“, „Moose Crossing“ und zum Abschluss heizen noch „King´s Rock“ ein. Für alle Liebhaber der gemütlich-rockigen Musik heißt es also ab zum Junker Jonas Schlössle, sollte einmal der Wettergott nicht mitspielen, finden die Konzerte in der Schlösslebar statt. CEG