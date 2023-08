Gute Fortschritte bei der Restauration

Im September dieses Jahres soll der Mosterei-Betrieb in Altenstadt nach beinahe einem Jahrzehnt Stillstand wieder aufgenommen werden. Der im Herbst 2022 gegründete Verein „Mosterei Torkel Altenstadt“ befindet sich derzeit mitten in den Vorbereitungen.

Nachdem bereits im März eine große erste Interessentenversammlung abgehalten wurde, bei der ca. 60 interessierte zukünftige Moster und Mosterinnen teilgenommen haben, konnte der Verein schnell neue Mitglieder gewinnen. Diese begannen umgehend mit den Arbeiten. Dabei nahm der Abbau der Mühle und des Portionierers der Presse eine zentrale Rolle ein. Durch jahrelange Korrosion waren diese Teile besonders in Mitleidenschaft gezogen worden und teilweise auch vom Rost zerfressen. Durch einige unumgängliche Investitionen sollte ein ordentlicher Betrieb gewährleistet werden können. Hier konnte der Vize-Obmann des Vereins, Stefan Schwab , mit seiner beruflichen Kompetenz brillieren.

Eine zweite Versammlung für Interessierte fand schließlich Anfang Juli im Mosttorkel direkt statt. Erneut nahmen hierbei um die 20 Personen teil und konnten sich so über die Pläne des Vereins informieren und die Gegebenheiten vor Ort direkt erkunden. Hierfür wurde der auf Vordermann gebracht, gereinigt und hergerichtet. Der Verein konnte weitere zehn 10 Neulinge sowohl als aktive, als auch als fördernde Mitglieder gewinnen. Der finalen Inbetriebnahme der Presse und der Aufnahme des Betriebes im September ist das Ziel.

Es sind noch ein paar Wochen übrig, um auch die letzten Utensilien für den Mostbetrieb aufzubereiten. Eine Anmeldung zum Mosten ist bereits möglich. Für Interesse am Verein „Mosterei Torkel Altenstadt“ oder bei Fragen zum Mosten im Herbst können Sie sich Interessierte gerne direkt an den Obmann Matthias C. Köchle wenden (0676/9701634).