Gute Begleitung auf dem Weg

Die Caritas Lerncafés feierten ihr zehnjähriges Bestehen.

Dornbirn. Eine Erfolgsgeschichte feierte vergangenen Freitag runden Geburtstag. Die Caritas Lerncafés blickten auf zehn bewegte Jahre zurück – im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Einrichtung hat in den vergangenen Jahren tatsächlich viel bewegt.

Die Caritas Lerncafés sind ein außerschulisches Angebot und bieten Kindern sowie Jugendlichen mehrmals wöchentlich am Nachmittag kostenfreie Hilfe bei Hausaufgaben und Lernfragen an. Gleichzeitig sind die Lerncaés auch ein Ort für die Eltern, die sich bei Elterngesprächen austauschen, sich über Beratungsangebote informieren und an den Lernzielen beteiligen können.