Gute Antworten rund ums Baby

Bludenz. Die Elternberatungsstelle in Bludenz ist seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken. Generationen von Bludenzerinnen und Bludenzern wurden hier schon gemessen und gewogen und die Eltern, die sich jetzt Tipps holen, waren oft selber schon als Babys hier.

In Zusammenarbeit mit Connexia steht ein qualifiziertes Personal bei sämtlichen Fragen rund um die Ernährung, Entwicklung und Pflege der Kleinkinder in Bludenz zur Seite. Mit viel Engagement, Herzlichkeit und großem Fachwissen, startet Helga Hartmann als ausgebildete Hebamme nun auch in Bludenz. Andrea Bilgeri ist zusätzlich als Mitarbeiterin vor Ort und unterstützt beim Messen und Wiegen der Kleinkinder.