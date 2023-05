GUTA Bewirtung auf dem Kreativ-Märktle Mariahilf

Bei frühlingshaften Temperaturen freute sich das Team rund um GUTA Bregenz, die Besucher des Kreativ-Märktle Mariahilf bewirten zu können.

Mit feinen Brat - und Grillwürsten vom Biohof Sieber auf der Fluh wurden die Gäste verwöhnt, vor allem die Burger fanden reißenden Absatz. Kühle Getränke der Firma Andres erfrischten so manchen Gast an einem schattigen Plätzchen auf dem Vorplatz der Pfarre Mariahilf. Ein großes Dankeschön auch an den Lebensraum und die Pfarre für ihre Unterstützung, außerdem an die Bäckerei Kloser und Herrn Lau vom Mösle Hof. Der Reinerlös kommt wie immer unseren sozialen Projekten zu Gute, z.B. für " Bregenzer Kaffee mit Herz ".