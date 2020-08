Gut informiert in die Wahlkabine

Bald ist es soweit: Am 13. September 2020 wählt Vorarlberg im zweiten Anlauf seine GemeindevertreterInnen und BürgermeisterInnen. Jugendliche und junge Erwachsene können direkt mitbestimmen, wer ihre Interessen in ihrem nächsten. Auf der aha-Website können sich Jugendliche zur Wahl am 13. September informieren.

Warum ist es wichtig, seine Stimme abzugeben? Wie kann gewählt werden? Aus welchen Gründen kann eine Wahlkarte beantragt werden? In einem Online-Quiz können Jugendliche ihr Wissen rund um die Wahl testen. In einem Podcast berichten junge VorarlbergerInnen, was sie motiviert, ihre Stimme am 13. September abzugeben. Außerdem hat Youth Reporter Lucas Ammann den Leiter der Abteilung Inneres und Sicherheit beim Amt der Vorarlberger Landesregierung Dr. Gernot Längle zum Interview gebeten. Er beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Aufgaben der Gemeindevertretung, den Wahlablauf und das Wahlgeschehen. Die Podcasts und den Online-Quiz finden Jugendliche auf der aha-Website unter www.aha.or.at/wahlen.