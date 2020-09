Gut, gesund und günstig

Sauerkraut selbst machen - Kurs des Obst- und Gartenbauverein Nenzing

Sauerkraut erlebt ein Revival: Es ist gesund und reich an Vitamin C. So war es für die alten Seefahrer auf langen Reisen die Rettung vor schweren Mangelerscheiungen. Das Wissen, wie Sauerkraut eingemacht wird, ist leider mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Der Obst- und Gartenbauverein Nenzing lädt nun im Rahmen eines Kurses am Freitag, 25. September, von 14 bis 19 Uhr bei Lisi Meyer (Bahnhofstraße 51, Nenzing) dazu ein, unter Anleitung selbst Sauerkraut herzustellen. Mitzubringen ist ein entsprechendes Gefäß (Stande), alles andere wird vom Verein gestellt. Wer noch andere Zutaten wie Gelbe Rüben, Äpfel oder Zwiebeln mit vergären lassen möchte, kann diese ebenfalls mitbringen – ebenso Weißwein zur Verbesserung der Gärung und des Aromas. Der Kurs findet im Freien statt, bitte dennoch Mund-Nasenschutz mitbringen, damit die Corona-Schutzbestimmungen eingehalten werden können. Eine Voranmeldung per E-Mail an thomas.gamon@nenzing.at ist notwendig, bitte dabei auch die gewünschte Menge an Sauerkraut angeben. Die Teilnehmeranzahl beträgt maximal 15 Personen, vor Ort wird auch ein geringer Kursbeitrag eingehoben.