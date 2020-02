Gut gerÃ¼stet bei Eis und Schnee

Der Winter mit seinen Sonnen- und Schattenseiten hat unser Land in eine herrliche weiße Landschaft verzaubert. Speziell für ältere Menschen bedeutet dies oft eine beschwerliche Zeit.

Denn Schnee und Eis schränken nicht nur die Bewegungsfreiheit stark ein, sie führen auch häufig zu Stürzen. Nicht umsonst müssen gerade in dieser Jahreszeit in den Krankenhäusern vermehrt Senioren nach Unfällen behandelt werden. Speichenbrüche an den Armen und Oberschenkelhalsbrüche sind häufige Verletzungen. An den Folgen können besonders betagte Personen mitunter lange leiden.