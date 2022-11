Gut gelaunter Faschingsauftakt

Schwungvoller Start in die fünfte Faschingszeit: "Schnegg, schnegg - gugg, gugg" bei der Lebenshilfe

FRASTANZ Am elften Elften um elf Uhr elf war es wieder soweit: Mit Trommelwirbeln, Trompeten und Posaunen wurde vor der Lebenshilfe Werkstätte in Frastanz die fünfte Jahreszeit eröffnet. Die 1. Vorarlberger Guggamusig Schneggahüsler Frastanz, heuer einzige „Guggamusig“ im Bezirk Feldkirch, ließ es sich trotz des Terminmarathons nicht nehmen, mit Groß und Klein den Fasching traditionell bei der Lebenshilfe einzuläuten.

Heuer können sich die Schneggahüsler über gleich neun Neumitglieder freuen: Anika, Annika und Larissa an der Trompete, Stefanie, Simon und Daniel auf der Posaune sowie Christian an der Pauke, Sandro am Schlagzeug und Simone an den Woodblocks sorgen für neuen Schwung.