Gut gekämpft, aber doch verloren

Nach einer kämpferischen Leistung mussten sich die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch in Graz mit 28:24 geschlagen geben.

Ohne Mlinko, Lunardon, Mayer und Neuzugang Bohle angereist, taten sich die Feldkircherinnen von Anfang an schwer. In der Abwehr fehlte die nötige Aggressivität und im Angriff scheiterte man einmal mehr an der Chancenauswertung. Immer wieder fanden sich Seipelt und Co. allein vor dem Tor und fanden einfach das Netz nicht. Zur Halbzeit stand es schon 18:10.