Gut durch die Weihnachtszeit kommen

Auf der aha-Webseite gibt es Infos rund ums Wohlbefinden und Adressen von Beratungsstellen.

Die Vorfreude auf Weihnachten ist meistens groß. Nicht immer aber läuft alles so harmonisch ab wie gewünscht. Umso wichtiger ist es, in dieser Zeit auf sich und sein psychisches Wohlbefinden zu achten. Wem nur mal die Decke auf den Kopf fällt oder die Verwandtschaft auf die Nerven geht, der*die kann sich vielleicht mit den sieben Gute-Laune-Tipps auf der aha-Webseite www.aha.or.at/7-gute-laune-tipps entspannen.

Wer eine ernsthafte psychische Krise hat oder sich um Personen in seinem Umfeld Sorgen macht, der*die findet unter www.aha.or.at/beratung-allgemein Infos und Kontaktdaten von Beratungsstellen in Vorarlberg. Unter diesem Link kann auch die Broschüre „Wie geht es dir?“ der österreichischen Jugendinfos heruntergeladen werden. Sie beinhaltet viele Themen, die einen Einfluss auf die seelische Gesundheit haben und gibt Tools an die Hand für den Umgang mit negativen Gedanken und Gefühlen.