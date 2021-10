Gut betreut durch die Herbstferien

Die Stadt Bludenz bietet in den Herbstferien eine Betreuung für Bludenzer Schüler*innen an.

Die Stadt Bludenz bietet in den Herbstferien eine Betreuung für Bludenzer Schüler*innen an. ©Adobe Stock

Bludenz. Das Schuljahr hat an Fahrt aufgenommen, schon stehen die ersten Ferien vor der Tür. Die Stadt Bludenz bietet auch in diesem Jahr in den Herbstferien eine Betreuung für alle Schüler*innen an.

Die Ferienbetreuung findet vom 25. Oktober bis 2. November in der Volksschule Obdorf statt. Coronabedingt gibt es in diesem Jahr kein fixes Ferienprogramm. Die Betreuungszeiten sind von 7 bis 17 Uhr, wobei zwischen einer Ganztages-, Vormittags- oder Nachmittagsbetreuung gewählt werden kann.

Die Anmeldung zur Herbstferienbetreuung findet auch heuer wieder ausschließlich online statt. Dazu kann unter www.bludenz.at/ferienbetreuung ein Anmeldeformular heruntergeladen werden. Dieses muss ausgefüllt bis spätestens Freitag, 15. Oktober, per Mail an familie@bludenz.at gesendet werden. Die Anmeldebestätigung sowie Informationen zu den Zahlungsmodalitäten erhalten die Eltern dann ebenfalls per Mail.