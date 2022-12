Gut besuchter Klosamarkt Gortipohl

Adventskonzert und Nikolausbesuch zogen hunderte Besucher ins Innermontafon

Nach zweijähriger Pause fand dieses Jahr wiederum der traditionelle Klosamarkt in Gortipohl bei der Mittelschule statt. Und die Besucher schätzten die Veranstaltung, strömten sie doch in Scharen am Mittwoch Abend zu dem Event. Den Auftakt machte die Musikschule Musikus, der mit ihrem Adventskonzert im Turnsaal von Gortipohl für festliche Stimmung sorgte.