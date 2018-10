Gut besucht

Der BAsar des Eislaufvereins Montafon ist ein Garant für gute Gebrauchtwaren

Ein Garant für gut erhaltene Gebrauchtwaren ist der Basar des Eislaufvereins Montafon. Am vergangenen Sonntag Vormittag fand der Herbstbasar im Polysaal Gantschier statt und zahlreiche Einkaufsfreudige fanden sich an diesem Vormittag ein. Neben Spielen, Sportartikeln wie etwa Skier oder Eislaufschuhen wurde auch gut erhaltene Herbst- und Winterkleidung für Kinder und Jugendliche feil geboten. Doch auch lustige Bücher und gut erhaltene Kinderwägen fanden Abnehmer. Ein Kuchenbuffet machte das Warten an den beiden Kassen etwas kurzweiliger und wurde von den Besuchern auch gerne genutzt, denn shopppen macht bekanntlich hungrig.