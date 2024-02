Gut-Behrami neue Weltcup-Führende

Lara Gut-Behrami hat sich im Riesentorlauf von Soldeu durchgesetzt und die Führung im Ski-Gesamtweltcup von Mikaela Shiffrin übernommen.

Der Schweizerin, die zur Halbzeit nur auf dem neunten Platz gelegen war, gelang am Samstag im Finale die entscheidende Steigerung. Am Ende lag sie gerade einmal eine Hundertstelsekunde vor der Neuseeländerin Alice Robinson, Dritte wurde A.J. Hurt aus den USA (+0,15 Sek.). Ricarda Haaser war als Achte ÖSV-Beste, Julia Scheib wurde 13.

Für Gut-Behrami war es der insgesamt 43. Weltcup-Sieg und der sechste in dieser Saison. Sie liegt nun in der Gesamtwertung fünf Punkte vor der wegen einer Knieverletzung fehlenden Shiffrin. In der Disziplinwertung baute sie ihren Vorsprung auf Federica Brignone auf 135 Zähler aus.