Gut-Behrami gewinnt Zauchensee-Abfahrt

Ramona Siebenhofer sicherte sich als Dritte ihr erstes Saison-Podest, die große Favoriten Sofia Goggia kam nicht ins Ziel.

Lara Gut-Behrami hat den Patzer der haushohen Favoritin Sofia Goggia am Samstag genützt und sich den Sieg in der alpinen Ski-Abfahrt in Zauchensee geholt.