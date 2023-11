Gut-Behrami fährt in Killington in eigener Liga

Lara Gut-Behrami jubelte im RTL in Killington über den zweiten Saison-Sieg vor Alice Robinson und Mikaela Shiffrin. Schaib als 7. beste Österreicherin.

Im Ski-Weltcup der Damen ging es heute mit dem Riesentorlauf in Killington (USA) weiter. Und im ersten Durchgang beherrschten die Top-Läuferinnen das Geschehen. Bis auf Mina Fürst Holtman lagen die Top 9 der Startliste auch an der Spitze. In Führung lag Alice Robinson vor Sara Hector und Lara Gut-Behrami. US-Star Mikaela Shiffrin lag knapp dahinter auf dem fünften Rang. Beste ÖSV-Dame war Julia Scheib auf Rang neun. Auch Stephanie Brunner, Katharina Liensberger, Franziska Gritsch und Ricarda Haaser schafften es in den zweiten Durchgang. Elisabeth Kappaurer sah das Ziel nicht.