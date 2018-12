Gurtiser Lädele wird wieder zum Treffpunkt

Ob Kiosk, Kultur, Ausstellungen, Workshops – das Lädele ist wichtig für die Dorfbelebung

Dem „Guriser Lädele“ erging es in den vergangenen Jahren wie so vielen kleinen Lebensmittelhändlern im Land. Durch die Verdrängung von Discountern hatten sie kaum Chancen zu überleben. Da nutzte auch der „David-gegen-Goliath“-Geist der Betreiber sowie die Unterstützung durch die Marktgemeinde Nenzing nichts. Das musste schlussendlich auch der letzte Betreiber des Geschäfts, die „Aqua Mühle“ einsehen. Die Schließung betraf aber nicht nur ältere und nicht mobile Gurtiser, die so auf die Lebensmittelversorgung direkt in der Parzelle verzichten mussten: Auch den Betreibern der Skilifte Gurtis sowie bei den Kinderskikursen fehlte eine Einkehrmöglichkeit. „Hier war es insbesondere auch das Fehlen einer Toilette“, erläutert Ortsvorsteher Willi Rainer. Er erachtet das Offenhalten des Lädeles einerseits wichtig für die Dorfbelebung, aber auch die Touristen, die ihren Urlaub in Gurtis verbringen.