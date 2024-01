Günther Fielmann: Optiker-Legende ist gestorben

Günther Fielmann, Gründer der berühmten Optikerkette, ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Wie geht es weiter?

Günther Fielmann ist am 3. Januar 2024 im Alter von 84 Jahren verstorben. Der Gründer der berühmten Optikerkette, die seinen Namen trägt, schlief friedlich in seinem Wohnort Lütjensee in Schleswig-Holstein ein. Weitere Details zu seinem Tod wurden derzeit noch nicht öffentlich gemacht​​​​.