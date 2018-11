Gunners zu Gast in Hohenems

Tabellenführer SC Hohenems empfängt am Freitag Abend die Zirl Gunners im Eisstadion Hohenems.

Hohenems Zu einem weiteren Heimspiel von Eliteligameister Hohenems kommt es am Freitag – Grund das warme Novemberwetter und die Tatsache, dass in Zirl noch kein Eis zur Verfügung steht. Aus diesem Grund haben die Tiroler um einen Tausch des Heimrechtes angesucht und somit findet das Heimspiel des SC Hohenems am 16. November im Eisstadion Herrenried statt.