Gunkl und Walter – Yin und Yang auf der Bühne

Herzlich-Nachdenkliches Duo entzückte im Alten Kino

Rankweil. Die Kombination der beiden Kabarettisten Günther „Gunkl“ Paal und Gerhard Walter will eigentlich auf den ersten Blick so gar nicht richtig passen. Paal der Hirnmensch, der Wissenschaftler der gerne die Welt erklärt, Walter der Gefühlsmensch harmoniebedürftig und Schöngeist. Zusammen ergeben sie aber die fürs Leben so wichtige Kombination von Hirn und Herz. Die beiden philosophieren humorvoll aber kritisch über Hubschrauberpolo als Ersatz für Tennis, über das Älterwerden welches sich bei beiden laut eigener Aussage deutlich spürbar manifestiert und über die Frage wie man eine Kommunikation bei WhatsApp korrekt beendet. Wie man aus zwei Kreisen eine Gerade macht, blieb dann aber doch offen, immerhin kam man überein, dass die Abseitsregel die wirklich letzte Bastion des Mannes darstellt.