Gundula Gause bricht Livesendung ab

Nachrichtenmoderatorin Gundula Gause geht es nach einem kleinen Schwächeanfall während des ZDF-"heute journal" am Montagabend wieder gut.

Sie sei in einer Klinik untersucht worden und habe noch in der Nacht Entwarnung gegeben, schrieb der Redaktionsleiter des "heute journal", Wulf Schmiese, am Dienstag in einem Beitrag auf zdf.de. Darin kam auch Gause (58) zu Wort. Ursache für ihre Benommenheit sei "wohl ein orthostatischer Kollaps" gewesen.