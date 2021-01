Guggamusik ins Zwangspause

„Nein danke, es geht auch anders“, lautet das Motto der Emser Palast-Tätscher.

Dennoch gibt es für die Mitglieder der Emser keinen Grund den Kopf in den Sand zu stecken. Die Kostümpräsentation wurde auf den 11.11.2021 verschoben, „so ergibt sich die Chance, die Kreativität jedes einzelnen Mitglieds noch ein kleines bisschen mehr unter Beweis zu stellen“, so Hämmerle. Auch das Monsterkonzert hat bereits ein neues Datum: Am 15.01.2022 wird endlich wieder im großen Stil „getätscht“ und gefeiert. Erfreulich für die Organisatoren ist auch, dass nahezu alle vorgemerkten Teilnehmer den Termin wieder reserviert haben. Und da gerade genügend Zeit ist, wird das 30-jährige Vereinsjubiläum, das am 11.11.2022 gefeiert wird, auch schon in Angriff genommen.