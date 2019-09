„Güxla“ die Zweite

Buntes Treiben und viele Highlights bei der Nenzinger Vereinsmesse

Als ein engagiertes Team rund um die Jugend- und Kulturarbeit Walgau vor drei Jahren zur ersten „Güxla“-Vereinsmesse lud und dies ein voller Erfolg war, wünschten sich sowohl teilnehmende Vereine als auch Besucher eine Fortsetzung. Am vergangenen Samstag war es so weit, 23 Vereine präsentierten sich mit einem bunten Programm auf dem Vorplatz des Wirtschaftspark Walgau. Federführend in der Organisation waren Laura Scherer, Thomas Glinik und Marcel Maister. „Wir zählen in Nenzing 90 Vereine, das ist rekordverdächtig“, freute sich Bürgermeister Florian Kasseroler bei der Eröffnung, dass Vereinsleben gleichbedeutet mit aktivem Dorfleben und Zusammenhalt stehe.