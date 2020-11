Günther´s Weihnachtskonzert ist abgesagt

Der Konzertorganisator steckt aber bereits voller Pläne für sein anstehendes Jubiläumsjahr.

Am meisten leid tut ihm die Absage, für die treuen Fans des alljährlichen Weihnachtskonzertes: „Für viele ist das Konzert ein ganz großer Höhepunkt jedes Jahr und sie freuen sich immer schon Monate im Voraus.“ Und natürlich die kranken und bedürftigen Menschen, die auch heuer mit dem Erlös aus dem Konzert wieder unterstützt werden sollten. Geplant war Hilfe für ein schwerkrankes Kind, bei dem eine lebenserhaltende Operation ansteht, für den „Sunnahof“ in Göfis, dessen Arbeit Günther Lutz schwer beeindruckte und eine Spende für den Krankenpflegeverein, um den Ankauf eines Allradautos zu unterstützen. „Dass das jetzt alles warten muss, tut sehr weh“, bedauert Günther Lutz.

Umso mehr möchte er sich jetzt auf das kommende Jahr konzentrieren. Da steht dann das 30-jährige Konzertjubiläum an. 1991 fand in der Stadthalle Dornbirn das erste Konzert mit rund 2000 Besuchern statt. Die Kastelruther Spatzen und die Tiroler Nachtschwärmer sorgten nicht nur für unvergessliche musikalische Momente, sondern ließen auch die Spendenkasse ordentlich klingeln. Angesichts so schöner Erinnerungen ist der rührige Pensionist bereits wieder motiviert und voller Ideen. „Im Jubiläumsjahr 2021 soll es zwei Konzerte geben, ein Frühjahrskonzert am 6. Juni 2021 im Kulturhaus in Dornbirn und auch für das nächste Weihnachtskonzert steht der Termin (19.12.2021) schon“, zeigt er sich wieder voller Tatendrang. Und ergänzt: „Die Corona-Pandemie mag zwar auch nicht vor meinem Weihnachtskonzert haltmachen, doch mein Engagement kann sie nicht bremsen.“