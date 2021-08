Günther´s Kartenexpress wieder unterwegs

Der Vorverkauf für das Benefizkonzert von Günther Lutz hat begonnen.

Dornbirn. Günther Lutz ist in diesen Tagen sozusagen wieder „auf Achse“. Der Kartenvorverkauf für sein beliebtes Benefizkonzert an Weihnachten ist bereits in vollem Gange und wie viele wissen, gehört die persönliche Zustellung zum besonderen Service bei der Kartenbestellung für Günther´s Konzerte.

Besonders ist auch, dass der Dornbirner wieder so mobil ist. Nach einem schwierigen Jahr für ihn – Konzertabsage durch Covid und einem Hirnschlag – ist der engagierte Pensionist nun wieder voller Tatendrang. Schließlich ist das diesjährige Konzert, „dass unbedingt stattfinden soll“, wie er in Vorfreude betont, auch ganz speziell. „Natürlich steht wieder der Benefizgedanke und die Hilfe für wichtige soziale Institutionen in Vorarlberg im Vordergrund, aber auch ein großes Jubiläum steht heuer an“, betont der Organisator. „30 Jahre Konzertgeschichte“ feiert Lutz 2021 und blickt auf bewegende Jahre zurück. „Das gibt mir natürlich wieder besonders Motivation und die super Gäste, die wir heuer erwarten dürfen“, betont er.

Bekannte Gesichter geben sich wieder die Ehre

Der Bariton Ricardo Di Francesco aus Hohenems und die Geschwister Niederbacher haben bereits zugesagt. Für Letztere eine Ehrensache, stehen sie nicht zum ersten Mal für Günther Lutz auf der Bühne und sind in den vergangenen Jahren so etwas wie Stammgäste auf dem traditionellen Weihnachtskonzert. Apropos Stammgäste. Auch die Besucher halten Lutz nach drei Jahrzehnten immer noch die Treue und so sind für das anstehende Konzert am 19. Dezember bereits zahlreiche Karten verkauft. „Wir freuen uns sehr, das großartige Publikum im Kulturhaus Dornbirn beim 30-jährigen Jubiläum von ´Günthers Weihnachtskonzert´ mit unseren wunderschönen Liedern auf das Weihnachtsfest einstimmen zu dürfen“, erklärt der Gastgeber. Weihnachten ist zwar noch ein bisschen dahin, aber „Günther´s Kartenexpress“ schon im Dauereinsatz. (cth)

Kartenbestellung für das Jubiläumskonzert am 19.12.2021 unter: www.günthers-konzerte.at