Günter Bresnik tritt auch als Manager von Thiem zurück

Knall-Effekt vor Beginn der French Open im Lager von Dominic Thiem: Günter Bresnik, der erst seit kurzem nicht mehr Trainer von Dominic Thiem ist, zieht sich auch in seiner Funktion als Manager des Weltranglisten-Vierten zurück.

Nachfolger wird der Steirer Herwig Straka, der als Turnierveranstalter in Wien und Manager fungiert sowie auch im ATP-Tour-Board sitzt. “Ich freue mich, dass wir dafür mit Herwig Straka einen international renommierten, erfahrenen, integren Fachmann gewinnen konnten”, meinte Bresnik am Freitag in einer Aussendung. “Herwig verfügt insbesondere auch über die Kapazitäten und Möglichkeiten, Dominic kontinuierlich auf der Tour zu begleiten. Das wurde angesichts der Vielfalt der laufenden Aufgaben erforderlich, die Dominics großartiger Erfolg mit sich bringt.”