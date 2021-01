Günstigere Tagestickets in der Silvretta Montafon

Seit Montag kostet die Tageskarte im Montafoner Skigebiet unter der Woche 49 statt 57 Euro (Wochenend-Preis: 52 Euro). VOL.AT sprach mit GF Peter Marko (die Silvretta Montafon hat aktuell den Vorsitz im Bergbahn-Pool) über die herausfordernde Situation.

Peter Marko: Wir glauben an die Zukunft, auch in dieser sehr herausfordernden Situation. So plant zum Beispiel die Silvretta Montafon bereits mit Hochdruck die neuen Valisera-Bahn, erste Bauschritte wurden bereits unternommen. Im Brandnertal und in Gargellen wird in den Ausbau der Beschneiung investiert.