Guat & Günschtig zum Grillbuffet

Zahlreiche Gäste bei Live-Konzert im Oberländer Bierstadel der Weinstube Frastanz

FRASTANZ Nach der Wiedereröffnung des Stadels der Weinstube Frastanz im Mai bleiben Jürgen Flatz und Veronika Lins ihrer Ankündigung treu, die Gastronomie durch besondere Events wie Live-Konzerte zu bereichern. „Guat & Günschtig“ begeisterte am Freitag mit ihrer Mischung aus Country und Folk „vo Hand gemacht und mit viel Herz“.

Trotz strömenden Regens fanden viele Gäste den Weg in die Weinstube Frastanz, um „Guat & Günschtig“ live on Stage im Bierstadel zu erleben. Das beliebte eingespielte Trio mit Benjamin „Benny“ Veit (Gitarre, Gesang), Hannes Tiefenthaler (Schlagzeug, Cajon, Gesang) und Matthias Lins (Akkordeon, Bass, Kazoo, Gesang) lud die Gäste zum Mitschunkeln und Mitfiebern zu beliebten Evergreens ein. Bis in die Dämmerung wurden ihre Lieblingshits wie „Brown Eyed Girl“ oder „Strada del Sole“ präsentiert.